Neuigkeiten von JOANNE SHAW TAYLOR

JOANNE SHAW TAYLOR veröffentlicht die neue Single 'Hold Of My Heart' mit der Geigerin Sav Madigan und schlägt ein neues Kapitel auf. Die neue Musik folgt auf Taylors Album 'Heavy Soul', das am 7. Juni 2024 erschienen ist.



'Hold Of My Heart' ist die erste Veröffentlichung aus einer Reihe von Songs, die JOANNE im Laufe des nächsten Jahres veröffentlichen wird und die ein spannendes neues Kapitel einläuten.



Hold Of My Heart







https://www.youtube.com/watch?v=_jC-vVhGugs

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: joanne shaw taylor hold of my heart