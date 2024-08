ZETRA und das ewige Leid

Am 13. September 2024 erscheint via Nuclear Blast das selbstbetitelte Debütalbum von ZETRA. Heute hat das rätselhafte Duo das Video zu ihrer neuesten Single 'Suffer Eternally' veröffentlicht.



Das Video wurde zusammen mit einer Botschaft von ZETRA veröffentlicht, die wie folgt lautet:

"Gläubige kommen hervor. Badet im heiligen Licht. Wir werden mit Füßen getreten und schreiend in diese Welt geschleppt. Wir sind dazu bestimmt, in einen Kreislauf zu fallen, der niemals endet. Wir wurden geboren, um zu leiden, auf ewig."

(Original-Text: "Believers come forth. Bathe in holy light. We are dragged kicking and screaming into this world. Fated to fall into a cycle that never ends. We were born to suffer, Eternally.")



Suffer Eternally







https://www.youtube.com/watch?v=PJKOi71pu3I