MARBLE: Album im November

Am 8. November soll das neue Album "T.I.M.E." der Sympho-Metal-Band MARBLE aus Italien herauskommen. Die erste, digitale Single ist 'Theater Is My Essence'.







https://www.youtube.com/watch?v=XnhMWxwjpyM

