Neuigkeiten von HINAYANA

Die aus Austin, Texas stammenden Death Metaller HINAYANA veröffentlichen am 10. November 2023 via Napalm Records ihr neues Album "Shatter And Fall". Sowohl die Trackliste als auch mit 'Reverse The Code' die erste Auskopplung daraus können wir euch heute präsentieren.



Mit WOLFHEART und BEFORE THE DAWN geht es im November auf Europa-Tour. Die Tourdaten findet ihr ebenfalls hier.



"Shatter And Fall" Trackliste:



01. Slowly Light Collides

02. Mind Is A Shadow, feat. Vincent Jackson Jones

03. How Many Dreams

04. Spirit And Matter

05. From Our Darkest Moments

06. Reverse The Code

07. Lost To Flame

08. The Answer

09. Triptych Visions

10. A Tide Unturning, feat. Tuomas Saukkonen

11. Taken



Reverse The Code







https://www.youtube.com/watch?v=S2blq4pewi8





WOLFHEART / HINAYANA / BEFORE THE DAWN: Europe Tour 2023



03.11.23 - (CH) Aarau // Kiff

04.11.23 - (BE) Louvain La Neuve // Mass Deathtruction Festival

05.11.23 - (UK) London // The Dome

06.11.23 - (NL) Rotterdam // Baroeg

07.11.23 - (FR) Paris // Backstage By The Mill

08.11.23 - (DE) Siegburg // Kubana

09.11.23 - (DE) Trier // Mergener Hof

10.11.23 - (NL) Helmond // Cacaofabriek

11.11.23 - (DE) Essen // Turock

12.11.23 - (AT) Innsbruck // Pmk

13.11.23 - (SD) Liubliana / / Orto Bar

14.11.23 - (DE) München // Backstage Halle

15.11.23 - (HU) Budapest // Barba Negra

16.11.23 - (AT) Wien // Szene

17.11.23 - (DE) Leipzig // Hellraiser

18.11.23 - (DE) Weissenhäuser Strand // Metal Hammer Paradise

19.11.23 - (DE) Berlin // Orwo Haus

20.11.23 - (CZ) Prag // Futurum

21.11.23 - (PL) Warschau // Hydrozagadka

22.11.23 - (PL) Krakau / / Kamienna12

23.11.23 - (DE) Dresden // Chemiefabrik

24.11.23 - (DE) Mannheim // Ms Connexion Complex

26.11.23 - (DE) Hannover // Musikzentrum

26.11.23 - (NL) Maastricht // Muziekgieterij



