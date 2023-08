VALKEAT schafft den Sprung in die Album-Charts

"Fireborn", das neue Album von VALKEAT, wurde am 18. August 2023 über Reaper Entertainment veröffentlicht uns schafft nun den Sprung in die offiziellen deutschen Album-Charts, auf Position #60.



Herzlichen Glückwunsch an die Band!

