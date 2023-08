WARMEN in Deutschland und Finnland in den Charts

Das nuee Album ÄHere For None" der Finnen WARMEN, das am 18. August via Reaper Entertainment veröffentlicht wurde, ist auf Platz #10 der finnischen und Platz #21 der deutschen Album-Charts eingestiegen.



Herzlichen Glückwunsch!

Quelle: Reaper Entertainment