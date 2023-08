ANDY TAYLOR: Hörprobe vom neuen Album

ANDY TAYLOR, bekannt geworden als erster Gitarrist von DURAN DURAN und Entdecker von THUNDER, veröffentlicht am 8. September sein neues Soloalbum "Man's A Wolf To Man". Die aktuelle, digitale Singleauskopplung daraus ist 'Getting It Home'. Ein Audioclip ist online.





Quelle: https://www.netinfect.de/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: andy taylor mans a wolf to man getting it home