Neuigkeiten von HANGMAN'S CHAIR

Die französosche Doom-Metal Band HANGMAN'S CHAIR kündigt ein neues Album an. Es trägt den Titel "Saddiction" und erscheint am 14. Februar 2025 bei Nuclear Blast.



Mit 'Kowloon Lights' gibt es einen ersten Vorgeschmack.



"Saddiction" Trackliste



01-To Know The Night

01-The Worst Is Yet To Come

01-In Disguise

01-Kowloon Lights

01-2 AM Thoughts (feat DOOL)

01-Canvas

01-Neglect

01-44 YOD

01-Healed?



https://www.youtube.com/watch?v=b46lN5zqSjQ