KROMLEK veröffentlicht weiteren Song

Die deutschen Pagan Metaller KROMLEK haben mit 'Seismonade' ein weiteres Lyric-Video zu ihrem monumentalen Doppelalbum "III - III & Upphaf" veröffentlicht, das am 14. November 2024 via Trollzorn Records auf 2-CD und 2-LP erscheint. Have a break, have a listen...

Seismonade

https://www.youtube.com/watch?v=boaiuoSkTGo