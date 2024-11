TUMENGGUNG ist zurück auf der Strasse

Jawbreaker Records kündigt mit Stolz das zweite Album von Indonesiens Heavy Metal-Band TUMENGGUNG an! "Back On The Streets" wird am 17. Januar 2025 auf CD, LP, MC und in digitalen Formaten veröffentlicht. Den Titeltrack aus der Scheibe kann man sich bereits hier reinziehen.

Back On The Streets

https://www.youtube.com/watch?v=mqyh66grssg