PARAGON mit Video zum Titeltrack

Heute erscheint im Hause Massacre Records das brandneue Studioalbum "Metalation" der Hamburger Heavy Metal Band PARAGON. Ein Musikvideo zum Album-Titeltrack feiert ebenfalls heute Premiere!



Die Band kommentiert:

"In dem Song geht es um die "Krankheit", ein Metalhead zu sein. Wie wir zu Fanatikern dieser Musik werden und wie sie unser Leben über die Jahrzehnte bis heute bestimmt. Sie treibt uns an - jetzt und für immer.



Mörderisches Riffing von Martin Christian, jede Menge Leadgitarren, ein majestätischer akustischer Mittelteil mit einem emotionalen Lead von Jan Bertram. So sollte Heavy Metal gespielt werden, und das ist unser Tribut an unseren wahren Glauben an diese Musik und die ewigen Götter des Heavy Metal!"



Metalation







https://www.youtube.com/watch?v=3qjg7NgZsLU



Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: paragon metalation