MARKO BOJKOVIC: Erste Hörprobe

Am 24. Januar 2025 soll das neue Minialbum "PowerCore" des Prog-Gitarristen MARKO BOJKOVIC herauskommen. Als erstes Stück wird 'What We Accomplished' vorgestellt.







https://www.youtube.com/watch?v=PGJLE2tzeaE

