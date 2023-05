Neuigkeiten von BEFORE THE DAWN!

Die Finnische Melodic-Death-Metal-Band BEFORE THE DAWN hat eine weitere Single aus ihrem kommenden Album "Stormbringers" veröffentlicht, das am 30. Juni 2023 über Napalm Record erscheint.



Cover und Trackliste haben wir für euch, sowie auch den ersten veröffentlichten Song und diverse Tourdaten.



Trackliste von "Stormbringers":



01-The Dawn

02-Destroyer

03-Reveries

04-Downhearted

05-Chains

06-Divided

07-The Dark

08-Chaos Star

09-The Weight



Chains







https://www.youtube.com/watch?v=Q6t88bcWTOw



Destroyer





https://www.youtube.com/watch?v=l-Q_eju64tI





BEFORE THE DAWN Live auf ihrer offiziellen "European Comeback Show"



02.06.2023 – Luzern, CH / Konzerthaus Schüür



BEFORE THE DAWN On Tour, mit WOLFHEART & HINAYANA:



04.11.23 BE – Louvain La Neuve / Mass Deathtruction Festival

05.11.23 GB – London / The Dome

06.11.23 NL – Rotterdam / Baroeg

07.11.23 FR – Paris / Backstage By The Mill

08.11.23 DE – Siegburg / Kubana

09.11.23 DE – Trier / Mergener Hof

10.11.23 NL – Helmond / Cacaofabriek

11.11.23 DE – Essen / Turock

12.11.23 AT – Innsbruck / PMK

14.11.23 DE – München / Backstage Halle

15.11.23 HU – Budapest / Barba Negra

16.11.23 AT – Vienna / Szene

17.11.23 DE – Leipzig / Hellraiser

18.11.23 DE – Weissenhäuser Strand / Metal Hammer Paradise

19.11.23 DE – Berlin / ORWO Haus

23.11.23 DE – Dresden / Chemiefabrik

24.11.23 DE – Mannheim / MS Connexion Complex

25.11.23 DE – Hannover / Musikzentrum

26.11.23 NL – Maastricht / Muziekgieterij