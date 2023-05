Die neue TESLA-Live-Scheibe hört auf den Namen "Full Throttle Live" und erscheint schon am 26 Mai. Passend dazu gibt es mit 'Miles Away' einen ersten Appetizer.

Anbei die Trackliste sowie das Artwork.

01. Miles Away

02. Changes

03. Time to Rock

04. Breakin' Free

05. Call It What You Want

06. Lazy Days Crazy Nights

07. Cold Blue Steel

08. Edison's Medicine

09. S.O.S. (Too Bad)