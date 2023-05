COREY TAYLOR: neues Album in den Startlöchern

Das neue Studioalbum "CMF2" erscheint am 15. September 2023 über seinm eigenes Label "Decibel Cooper Recordings". Eine erste Single gibt es schon daraus: 'Beyond'.



Cover und Trackliste haben wir auch für euch:



CMF2 Trackliste:



01-The Box

02-Post Traumatic Blues

03-Talk Sick

04-Breath Of Fresh Smoke

05-Beyond

06-We Are The Rest

07-Midnight

08-Starmate

09-Sorry Me

10-Punchline

11-Someday I’ll Change Your Mind

12-All I Want Is Hate

13-Dead Flies



Beyond







https://www.youtube.com/watch?v=k0PKw1B7mSI

