WGT 2023: DORNENREICH, 1919 und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2023 in Leipzig sind weitere Künstler bestätigt worden.



Diese sind:

HER ABSCENCE FILL THE WORLD (D/TR)

1919 (UK)

LEFT FOR PLEASURE (D)

DORNENREICH (A) - Akustikkonzert

ERNIE FLEETENKIEKER (D)

ATTRITION (UK)

STIMMGEWALT (D)

KATHARINA NUTTALL (S)

SARDH (D)

Das 30. Wave-Gotik-Treffen 2023 findet vom 26. bis 29. Mai 2023 in Leipzig statt.