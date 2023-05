WGT 2023: Programm für das Heidnische Dorf veröffentlicht

Im Rahmen des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig findet rund um das Torhaus Dölitz das Heidnische Dorf statt.



Neben Darbietungen auf der Heidenbühne und der Brunnenbühne, sind Gaukler, Söldner, Bogenschützen, Schmiede, Holzschnitzer, Ledermacher, Historische Gastronomie, Großes Kinderspektakel in der Lindenburg mit Märchenzelt, Bogenschießen, Hexenwerk & Glitzerzauber, Bastelzelt, Kinderrüstkammer zu erleben.



Der Eintritt mit dem Treffenbändchen ist wie immer frei. Dies gilt auch für Kinder bis 12 Jahre. Kinder von 12 bis 17 Jahren bezahlen 5 Euro und Erwachsene müssen 20 Euro berappen.



Das Programm liest sich so:

Freitag 26. Mai

11:30 Uhr Musikale Feudale- Brunnenbühne

12:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

13:30 Uhr Gaukeley - Brunnenbühne

14:00 Uhr La Frontera Victoriana- Heidenbühne

14:30 Uhr Musikale Feudale- Brunnenbühne

15:50 Uhr Utmarken- Heidenbühne

15:30 Uhr Jungfrauenversteigerung- Brunnenbühne

16:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

17:30 Uhr Shireen- Heidenbühne

17:30 Uhr Gaukeley- Brunnenbühne

18:30 Uhr Musikale Feudale- Brunnenbühne

19:20 Uhr Harpyie- Heidenbühne

19:30 Uhr Herold Schlemihl- Brunnenbühne

20:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

21:30 Uhr Musikale Feudale- Brunnenbühne

21:20 Uhr Qntal- Heidenbühne

22:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

23:30 Uhr Flammen im Zwielicht Feuerspektakel- Heidenbühne



Sonnabend 27. Mai

11:30 Uhr Musikale Feudale- Brunnenbühne

12:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

13:30 Uhr Musikale Feudale- Brunnenbühne

14:00 Uhr Remember Twilight- Heidenbühne

14:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

15.30 Uhr Zwischenlichten- Heidenbühne

15:30 Uhr Jungfrauenversteigerung- Brunnenbühne

16:30 Uhr Musikale Feudale- Brunnenbühne

17:00 Uhr Wolfenmond- Heidenbühne

17:30 Uhr Donner & Doria- Brunnenbühne

18:30 Uhr Vogelfrey- Heidenbühne

18:30 Uhr Kaelte- Brunnenbühne

19:30 Uhr Mosaic- Brunnenbühne

20:05 Uhr Ragnarök Nordic & Viking Folk - Heidenbühne

21:00 Uhr Hekate- Brunnenbühne

21:45 Uhr Faun- Romantisches Nachtkonzert- Heidenbühne

22:30 Uhr Donnertrummel & Doria- Brunnenbühne

23:30 Uhr Flammen im Zwielicht Feuerspektakel- Heidenbühne



Sonntag 28. Mai

11:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

12:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

13:30 Uhr Gaukeley- Brunnenbühne

14:00 Uhr Gossenpoeten- Heidenbühne

14.30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

15:50 Uhr XIV. Dark Centuries- Heidenbühne

15:30 Uhr Jungfrauenversteigerung- Brunnenbühne

16:30 Uhr Murkley- Brunnenbühne

17:30 Uhr Thyrfing- Heidenbühne

17:30 Uhr Gaukeley- Brunnenbühne

18:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

19:20 Uhr SKÄLMÖLD- Heidenbühne

19:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

20:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

21:20 Uhr TBA- Heidenbühne

21:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

22:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

23:30 Uhr Flammen im Zwielicht Feuerspektakel- Heidenbühne



Montag 29. Mai

11:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

13.30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

14:00 Uhr Tales of Nebelheym- Heidenbühne

15:00 Uhr Jungfrauenversteigerung- Brunnenbühne

15:30 Uhr Dragol- Heidenbühne

16.30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

17:20 Uhr Manntra- Heidenbühne

17:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

18:30 Uhr Nachtwindheim- Brunnenbühne

19:10 Uhr Koenix- Heidenbühne

19:30 Uhr Murkeley- Brunnenbühne

20:50 Uhr Rauhbein- Heidenbühne

22:40 Uhr Apocalypse Orchestra- Heidenbühne

Quelle: www.facebook.com/WgtHeiDo