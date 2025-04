Neuigkeiten von BABYMETAL - Album, Label, Tour und Single

Wie jedes Jahr zum ersten April (in der Fangemeinde auch "Fox Day" genannt) platzt die erfolgreiche japanische Gruppe BABYMETAL mit zahlreichen Neuigkeiten heraus, dieses Mal ganz im Zeichen des 15-Jährigen Bestehens.

Am 13. Juni erscheint ihr neues Studioalbum "Metal Forth" auf Vinyl, CD und via Streaming. Es wird auch das erste Album mit Beteiligung von Neu-Mitglied Momometal (Momoko Okazaki) sein, die 2023 offiziell die Nachfolge von der 2018 ausgetretenen Tänzerin Yuimetal (Yui Mizuno) antrat. Von zehn Tracks sind ganze sieben Kollaborationen mit anderen Gruppen und Musikern, was innerhalb der Fangruppen schon rege diskutiert wird. Zwei der Songs sind bereits vorab 2023 ('METALI!!') bzw. 2024 ('RATATATA') erschienen.

Die Trackliste:

1. From Me To U (feat. POPPY)

2. RATATATA (mit ELECTRIC CALLBOY)

3. Song 3 (mit SLAUGHTER TO PREVAIL)

4. Kon! Kon! (feat. BLOODYWOOD)

5. KxAxWxAxIxI

6. Sunset Kiss (feat. POLYPHIA)

7. My Queen (feat. SPIRITBOX)

8. Algorism

9. METALI!! (feat. TOM MORELLO)

10. White Flame ー白炎ー

Bereits diesen Freitag kommt die Single 'From Me To U' heraus, welche in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Sängerin POPPY entstanden ist.

Zeitgleich gibt die Gruppe die Unterzeichnung eines weltweiten Frontline-Deals mit Capital Records bekannt. BABYMETAL ist die erste japanische Gruppe auf dem Major Label.

Produzent und Manager Kei Kobayashi zum Signing:

"Dieses Jahr feiert BABYMETAL ihr 15-jähriges Bestehen und bricht in ein neues aufregendes Kapitel auf. Mit Capitol Records als weltweitem Partner wird der Sound von BABYMETAL um die Welt gehen, und wir werden stärker, dynamischer auftreten als je zu vor."

Capitol Records-CEO Tom March meint dazu:



"BABYMETALs bahnbrechender Sound und ihre fesselnde künstlerische Vision haben nicht nur eine weltweite Fangemeinde hervorgebracht, sondern auch die globale Musikkultur nachhaltig verändert. Wir bei Capitol Records fühlen uns geehrt, sie in diesem neuen Kapitel zu begleiten und ihre internationale Reichweite und ihren Einfluss mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Metal Forth weiter auszubauen."

Neben der im Mai anstehenden kleinen Arena-Tour durch Europa wurde für den 30. Mai eine Special Show im The O2 in London angekündigt. Für Juni und Juli stehen eine Nordamerika-Tour zusammen mit JINJER, BLOODYWOOD und BLACK VEIL BRIDES, für August eine Festival-Tour in Japan, für September und Oktober eine Asien-Tour sowie für November eine große Arena-Show in den USA an. Im Januar 2026 endet die Welttournee fast schon traditionell dann mit einer großen Arena-Show in Japan.

Quelle: Babymetal Social Media Redakteur: Michael Vogt Tags: babymetal metal forth from me to u poppy electric callboy polyphia tom morello bloodywood slaughter to prevail spiritbox