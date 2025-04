Weiteres Deutschland-Konzert von THE WARNING angekündigt

Neben den Auftritten bei ROCK AM RING und ROCK IM PARK war bisher nur ein Headliner-Konzert von THE WARNING in Deutschland angekündigt (wir berichteten).

Dies hat sich jetzt - zumindest ein bisschen - geändert. Denn neben der Show in Köln wird das mexikanische Rock-Trio auch Frankfurt im Rahmen ihrer "Keep Me Fed"-Tour einen Besuch abstatten.

15.04.2025 – Köln, Palladium – Ausverkauft!

17.04.2025 – Frankfurt, Batschkapp – NEUE SHOW!

Tickets sind ab Mittwoch, 02.04. um 11 Uhr hier erhältlich.