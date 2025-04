NCN 2025: GRAVE OF LOVE bestätigt

Für das NCN-Festival Deutzen ist heute die polnische Neofolk-Band GRAVE OF LOVE bestätigt worden.

Daneben gibt es mit der EBM-Band PLACEBO EFFECT einen weiteren Neuzugang. Die Band wird auf dem Festival ihr letztes Deutschland-Konzert spielen.



Aktuell liest sich das Programm so:

GRAVE OF LOVE

PLACEBO EFFECT

WIEGAND

PECADORES

THE JUGGERNAUTS

THE BEAUTY OF GEMINA

SUICIDE COMMANDO

PSEUDOKRUPP PROJECT

TANZWUT

BLITZ UNION

EKLIPSE

RUEBI

GRENDEL

DEVISION REDUX

ROME (Jerome Reuter)

MONOLITH

SHE PAST AWAY

AUGER

HELDMASCHINE

REIN

IT´S FOR US

ANGELS AND AGONY

S Y Z Y G Y X

MAN WITHOUT HATS

CIRCUS OF FOOLS

WILLIAM BLEAK

CAMOUFLAGE

KITE

Bereits am 04.09.2025 findet die bekannte Warm-Up-Party statt. Dieses Mal soll es einen Synthiepop-Abend geben.



Die Tickets für das Festival sind im NCN-Shop erhältlich.



Auf der Homepage der Veranstaltung gibt es weitere Infos.