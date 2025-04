70000 TONS OF METAL: Termin für 2026 steht

Nachdem kürzlich die dreizehnte Auflage der 70000 Tons Of Metal-Cruise zu Ende gegangen ist, bei der Metal-Fans aus 81 Nationen zusammen gefeiert haben, gibt es schon die ersten Informationen für 2026.



Die Cruise findet vom 29.01. bis 02.02.2026 statt. Los geht es wieder in Miami in Richtung Labadee.



Weitere Informationen sollen demnächst folgen.

