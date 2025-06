Neues Video von BEFORE THE DAWN

Aus dem neuen Album "Cold Flare Eternal" hat BEFORE THE DAWN ein weiteres Video via Reaper Entertainment veröffentlicht.'Stellar Effect' ist ein weiterer Vorgeschmack auf den für den 05.09.2025 angekündigten Langspieler.







"Cold Flare Eternal" Trackliste:





01-Initium

02-Fatal Design

03-As Above, So Below

04-Mercury Blood

05-Stellar Effect

06-Flame Eternal

07-Stronghold

08-Destination

09-Shock Wave

10-Ad Infinitum





Stellar Effect (Official Music Video)





https://www.youtube.com/watch?v=rr5iOjJpsc4

