DRAIN mit Albumankündigung und Single

DRAIN gehört zur Garde junger Bands, die neuen Schwung in die musikalische Mischung aus Hardcore und Thrash Metal bringen wollen. Auf ihrem letzten Album "Living Proof" sprengten die US-Amerikaner dabei auch die ein oder andere musikalische Grenze. Unter dem Namen "...Is Your Friend" wird die Gruppe am 7. November 2025 den Nachfolger veröffentlichen. Mit 'Nights Like These' hat die DRAIN bereits die erste Single von der Platte präsentiert, die in musikalischer Hinsicht eher klassisch daher kommt.

Nights Like These

https://www.youtube.com/watch?v=vscp6BSximI