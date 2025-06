REVOCATION mit neuem Album im Anmarsch

Nach der Single 'Confines of Infinity' gibt es nun weitere Neuigkeiten der US Death Metaller REVOCATION. Via Metal Blade Records wurde jetzt verkündet, dass es am 26.09.2025 ein neues Album geben wird. Der Langspieler "New Gods, New Masters" kommt mit neun Tracks daher und zeigt bei YouTube mit 'Cronenberged' einen weiteren Appetizer auf das neue Werk.





"New Gods, New Masters" Trackliste:





01-New Gods, New Masters

02-Sarcophagi of the Soul

03-Confines of Infinity

04-Dystopian Vermin

05-Despiritualized

06-The All Seeing

07-Data Corpse

08-Cronenberged

09-Buried Epoch







Cronenberged feat. Jonny Davy (Official Video)





https://www.youtube.com/watch?v=ic181CpgbHI

Quelle: Metal Blade Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: revocation cronenberged new gods new masters