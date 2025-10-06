Neues Soloalbum von KIRK WINDSTEIN

Ohne großes Pohei und diverse Vorankündigungen hat CROWBAR-Mastermind Kirk Windstein fast klammheimlich sein zweites Solo-Werk nach 2020 veröffentlicht. Es hört auf den Titel "Ethereal Waves" und wurde am vergangenen Freitag via Perseverance Media Group releast.

Hört gerne mal rein in den Appetizer 'Lord Of Retribution'.

'Lord Of Retribution'

https://www.youtube.com/watch?v=A1ruUabfSu0