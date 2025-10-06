Always Moving: The Strange Multiverse of VOIVOD

Ein neues Buch mit dem Titel "Always Moving  The Strange Multiverse of Voïvod" feiert die außergewöhnliche, über 40-jährige Karriere der kosmischen Metal-Visionäre aus Kanada. Autor Jeff Wagner stützt sich auf exklusive Interviews mit Bandmitgliedern, Managern, Produzenten, Vertretern von Plattenlabels, Familienangehörigen, Kollegen und Musikern, die von VOIVODS sich ständig wandelndem Sound tief geprägt wurden, um ihre vollständige, faszinierende Geschichte zu erzählen.

Das Werk wird als monumentale mündliche Überlieferung präsentiert, die mit Wagners Erzählung verwoben ist. "Always Moving" wirft ein helles Licht auf jede kreative Ära  vom rohen Chaos der frühen Jahre über Tragödien, Neuerfindungen und den ultimativen Triumph bis hin zu den Höhen des Tech-Prog.

Mit 540 Seiten (und einem 12-seitigen Farbbildteil) ist dieses 19,7 cm x 25,4 cm große Werk die umfassendste Chronik von VOIVOD, die jemals zusammengestellt wurde  ein Muss für jeden eingefleischten VOIVODianer auf diesem oder einem anderen Planeten. Versand in der Woche vom 17. November unter diesem Link.

Die Versandkosten haben es natürlich in sich. Bleibt also zu hoffen, dass sich hier noch ein deutscher oder anderer europäischer Distributor findet, der das Buch auf dem alten Kontinent unter die Leute bringt...