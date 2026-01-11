MARIANAS REST - The Bereaved

The Bereaved

Mehr über Marianas Rest

Genre:
Doom Metal / (Melodic) Death Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Noble Demon
Release:
16.01.2026

    < 5 Wertungen

    1. Thank You For The Dance
    2. Rat In The Wall
    3. Divided
    4. Again Into The Night
    5. Burden
    6. Diamonds In The Rough
    7. Pity The Living
    8. Goodbyes And Good Intentions
    9. Tyhjä
    10. The Colour Of You

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

