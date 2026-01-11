TOTAL ANNIHILATION - Mountains Of Madness

Mountains Of Madness

Genre:
Death Thrash Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Testimony Records
Release:
16.01.2026

    < 5 Wertungen

    1. The Art Of Torture
    2. Mountains Of Madness
    3. Illusion
    4. Chokehold
    5. Choose The Day
    6. Age Of Mental Suicide
    7. Nyctophobia
    8. Beneath The Cross
    9. Invisible Conflagration
    10. Lost Forever
    11. Hate Remains

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

