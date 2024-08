Einen neuen Song gibt es auch von der norwegischen Black Metal-Kapelle 1349, welcher da heißt: 'The God Devourer'. Das neue Album erscheint dann am 4. Oktober via Season Of Mist.

https://www.youtube.com/watch?v=RMJ5RsY_KOI

