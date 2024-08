AIWAZ mit Debütalbum Ende des Jahres

Da bahnt sich wohl Großes an. Wer emotionsgeladene Musik in der Schnittmenge von Queensrÿche, Solitude Aeturnus, Marillion, Ghost und My Dying Bride zu schätzen weiß, sollte die Band AIWAZ auf dem Schirm haben, die Ende des Jahres ihr Debütalbum via Hammerheart Records veröffentlichen wird.

Aus dem Pressetext:

"Darrrkh... It Is!" ist der Name dieses unglaublichen Albums und es ist eine erstklassige Mischung aus Solitude Aeturnus, Marillion, Queensrÿche, Ghost, While Heaven Wept und My Dying Bride (wirklich? Ja wirklich!). Zitat aus der Rezension (verfasst von Michael Kohsiek vom Deaf Forever): "Eines ist klar, in diesem Jahr wird kein Album an Emotionen an dieses herankommen". Die Vorbestellungen beginnen nächste Woche, der erste Song wird Ende des Monats erscheinen! Seid vorbereitet!"