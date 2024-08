ALL FOR METAL auf dem Pfad der Tapferen

ALL FOR METAL begibt sich heute mit der neuen Single 'Path Of The Brave' auf die letzte Etappe ihres aktuellen Abenteuers, an dessen Ziel das am 23. August 2024 erscheinende Zweitwerk der Band via Reigning Phoenix Music (RPM) steht. Mit dem von antiken Legenden und heldenhaften Taten erzählenden Stück bereitet die Truppe ihre Fans auf die außergewöhnliche musikalische Erfahrung vor, die jene mit "Gods Of Metal (Year Of The Dragon)" erwartet.



Sänger Antonio ergänzt:

"Diesem Song habe ich am allermeisten entgegengefiebert. Er nimmt eine besondere Stellung ein, da er noch aus der Aufnahmezeit unseres Debütalbums "Legends" stammt. Bereits damals waren wir uns einig, dass dem Track besonders viel Aufmerksamkeit zusteht, weil er diese schlicht verdient. Erhebt die Hörner und begebt euch mit uns auf den 'Pfad der Tapferen' !"



Path Of The Brave







https://www.youtube.com/watch?v=VDm_ikUjgBA

