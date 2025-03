Neuer Black Metal von MYRKVID

Am 23.05.2025 kommt die neue LP von MYRKVID, via Immortal Frost Productions, heraus. Die Schwarzmetaller aus Frankreich haben bisher zwei EP's und ein Album "Pleasures of Hell" (2013) veröffentlicht. Der neue Langspieler "Nihilist" kommt mit neun Tracks daher und soll auf fünfhundert Exemplare limitiert werden.





"Nihilist" Trackliste:



01-Nihilist

02-Pear of Anguish

03-Wolfpack

04-Blackening Millenium

05-Sadistic and Demonic

06-Virgin Bitch - Bastard Son

07-The Neverending Running Snakes

08-The Old temples Below

09-To Bleed a World

Quelle: Immortal Frost Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: myrkvid nihilist