KATATONIA und Anders Nyström gehen getrennte Wege

Gitarrist und Gründungsmitglied Anders Nyström hat seinen Abschied von KATATONIA bekannt gegeben.

Auf der Facebook-Seite heißt es hierzu von Jonas Renkse:

"Anders Nyström und ich gehen nun getrennte Wege. Eine Entscheidung, die wir nicht leichtfertig getroffen haben, aber damit jeder mit seinen eigenen kreativen Vorlieben und persönlichen Zeitplänen vorankommt, ist dies die realistische Option. Anders und ich haben die Band 1991 gegründet und sein Einfluss auf den charakteristischen Sound der Band ist unbestreitbar. So trostlos das auch klingt und ist, es ist ein weiterer Beweis dafür, dass das Leben unseren Plänen in die Quere kommt. Ich wünsche Anders alles Gute für die Zukunft."

Jonas Renkse





Anders Nyström ergänzte kurze Zeit später:

"Traurig aber wahr. Es ist an der Zeit, dass ich bestätige, dass die Wege, die Jonas und ich für Katatonia und für uns selbst gewählt haben, zu weit auseinander liegen und unsere langjährige Zusammenarbeit daher zu Ende geht. Da er und ich das Duo sind, das Katatonia vor fast 35 Jahren gegründet hat, und weil wir es geschafft haben, unsere Mission so weit zu bringen, ist es unvermeidlich, dass das Vermächtnis unserer Band weiterhin eine große Rolle für uns beide spielen und immer weiterleben wird, wenn auch in einem anderen Licht, entweder eingefangen von unserer Vergangenheit, unserer Zukunft oder den vielen Kapiteln dazwischen. Jedem das Seine, wir mögen alle unsere eigenen Vorlieben und eine unterschiedliche Wertschätzung für die frühe, mittlere oder spätere Katatonia-Ära haben, aber es scheint, dass die Bereitschaft, sie alle zu umarmen, um unsere Geschichte durch Live-Aktivitäten zu ehren, leider nicht aufrechterhalten werden kann. Unnötig zu sagen, dass ich immer noch ALLE unsere Alben liebe, aber da das frühe Material so viele Jahre lang vernachlässigt wurde, ist das Gefühl, eine „unvollendete Aufgabe“ mit einem Stil zu haben, der weit zurück zu unseren Wurzeln geht, einfach immer stärker geworden. Ich kann nicht anders, als darauf zu bestehen, dass die Songs aus unserer frühen und mittleren Diskografie es verdienen, ebenso anerkannt zu werden und auch für unser Live-Repertoire bestimmt zu sein, das wesentliche Medium, in dem die Vergangenheit immer lebendig sein sollte! Leider wurde diese Tür verschlossen und alles, was wir vor der Jahrtausendwende gemacht haben, in einer Leere gelassen. Zugegeben, mit dem Weggang eines von uns hätte Katatonia gemeinsam zu Grabe getragen werden können und sollen, während wir die Freiheit genutzt hätten, unter einem neuen Namen in jede gewünschte Richtung weiterzumachen. Aber jetzt, wo Jonas sich mit neuen Mitgliedern neu gruppiert und weiter in seine eigene Richtung steuert, muss ich nicht mehr abwarten, aus welcher Richtung der Wind weht, um in diese Leere einzudringen und das zu ergreifen, was aufgegeben wurde. Schließlich ruht das Erbe von Katatonia an beiden Enden der Zeitachse. Komme, was wolle, ich möchte Jonas und dem Rest meiner Ex-Kollegen für die unglaubliche Reise danken, die wir durch vier fesselnde Jahrzehnte geteilt haben.

Seid gesegnet!"

Anders ‚Blakkheim' Nyström





