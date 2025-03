LORD OF THE LOST: neues Musikvideo

Am 8. August 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "OPVS NOIR Vol. 1". von LORD OF THE LOST. Geplant ist eine Trilogie mit jeweils elf Songs pro Volume.



Nachdem es ja schon ein Musikvideo zu 'Lords Of Fyre' gemeinsam mit FEUERSCHWANZ gegeben hat, wurde heute ein offizielles Musikvideo zu 'My Sanctuary' veröffentlicht.



Chris Harms zur neuen Single:

"33 Songs zur Auswahl, aber welcher wird die erste Single, um den Weg in eine neue Ära zu ebnen und den Start einer Trilogie einzuläuten? Wir haben uns für 'My Sanctuary' entschieden, der für uns eine Art Gateway-Song ist, der das Tor aufhält, zu der Welt von OPVS NOIR und der sofort klar macht, dass Dunkelheit nichts mit Traurigkeit zu tun haben muss, sondern für viele von uns auch Lebenselixir ist...".



My Sanctuary







https://www.youtube.com/watch?v=cFAtUezHtY4

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lord of the lost opus noir vol 1 my sanctuary