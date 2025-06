Die Melodic-Death-Metal Truppe VENIT MORTEM, aus Ostrava, hat eine neue Single veröffentlicht. Nach 'The Madman In The Dark' kommt nun mit 'The Last Note For A Dying Hope' das nächste Werk des Quartetts.







https://www.youtube.com/watch?v=wciOSTHAocE









