TX2 auf erster EU und UK Tour

Hinter dem Pseudonym TX2 verbirgt sich der US-amerikanische Musiker Timothy Evan Thomas, der in seiner Heimat bereits eine echte Szenegröße ist. Der Meralcore-Musiker aus Colorado hat bereits einen Song in Kollaboration mit ICE NINE KILLS produziert und war mit diesen auch auf US-Tour, jetzt kommt der vor allem auf Social Media aktive und auf Spotify mit bis zu beinahe 18 Millionen Klicks bei seinem größten Hit 'Vampire By Rumor' zu den Schwergewichten zählender Künstler erstmals mit seiner Musik auf den europäischen Kontinent. Die Locations sind dabei noch sehr klein, wer sich für Emocore interessiert, sollte unbedingt schnell ein Ticket erwerben. In so kleinen Clubs wird man ihn bestimmt nie wieder sehen, ich erwarte, dass die Auftritte bald ausverkauft sein werden. Hier sind die genauen Tourdaten:

04.09.2025 München, Feierwerk

06.09.2025 Paris, Supersonic

09.09.2025 Tufnell Park, The Dome

10.09.2025 Manchester, Rebellion

13.09.2025 Eindhoven, Dynamo

14.09.2025 Köln, MTC

15.09.2025 Frankfurt, Nachtleben

18.09.2025 Wien, Viper Room

19.09.2025 Mailand, Legend Club

Tickets gibt es bei Eventim