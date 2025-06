Am 15. August 2025 erscheint via Universal Music "DEEP PURPLE: Made In Japan (50th Anniversary Edition)". Zur Erinnerung: Am 15. August 1972 betrat DEEP PURPLE in Osaka (Japan) die Bühne für die erste von drei Shows, aus denen eines der berühmtesten Live-Alben der Rockgeschichte hervorging: "Made in Japan". Auf den Tag genau 53 Jahre nach der Aufzeichnung des ersten Konzerts in Japan erfolgt jetzt von Universal Music die Ankündigung für eine neue Super Deluxe Edition und weitere Editionen des bahnbrechenden Albums.



"Made in Japan (Super Deluxe Edition)" enthält neue Stereo- und Dolby-ATMOS-Mixe des Originals durch den renommierten Produzenten Steven Wilson. Zudem wurden alle drei Konzerte sowie einige seltene Single-Edits von Richard Digby neu abgemischt. Neben der 10LP-Vinyl-Edition, die exklusiv im offiziellen Künstler-Shop und im Universal Music Group D2C Store erhältlich sein wird, erscheint im Handel noch ein 5CD/Blu-ray-Box und eine schwarze 2LP-Vinyl-Version mit Remixen von Steven Wilson. Alle Versionen sind auch als digitalen Formate erhältlich.



In seinen neuen Stereo- und Atmos-Mixen nutzt Wilson die rohe Energie der Originalbänder. Er sagt dazu:

"Es ist alles so, wie es in der Nacht passiert ist. Das Album hat eine Kraft und einen Sinn für Hingabe, den sie im Studio nie ganz einfangen konnten. Hoffentlich fühlt es sich mit dem neuen Mix noch mehr so an, als wäre man dabei gewesen."

In den 2025er Steven Wilson Remix von 'Highway Star (Live At Festival Hall, Osaka / 16th August 1972)' kann man schon einmal hineinhören.



"DEEP PURPLE: Made In Japan (50th Anniversary Edition)" - 5CD + 1 Blu-ray Trackliste:



CD 1: Original Album (2025 Steven Wilson Remix):



01. Highway Star

02. Child In Time

03. Smoke On The Water

04. The Mule

05. Strange Kind Of Woman

06. Lazy

07. Space Truckin'



CD 2: Osaka, August 15, 1972:



01. Highway Star

02. Smoke On The Water

03. Child In Time

04. The Mule (Drum Solo)

05. Strange Kind Of Woman

06. Lazy

07. Space Truckin'



CD 3: Osaka, August 16, 1972:



01. Highway Star

02. Smoke On The Water

03. Child In Time

04. The Mule (Drum Solo)

05. Strange Kind Of Woman

06. Lazy

07. Space Truckin'



CD 4: Tokyo, August 17, 1972:



01. Highway Star

02. Smoke On The Water

03. Child In Time

04. The Mule (Drum Solo)

05. Strange Kind Of Woman

06. Lazy

07. Space Truckin'



CD 5: The Encores:



01. Black Night (Osaka, August 15, 1972)

02. Speed King (Osaka, August 15, 1972)

03. Black Night (Osaka, August 16, 1972)

04. Lucille (Osaka, August 16, 1972)

05. Black Night (Tokyo, August 17, 1972)

06. Speed King (Tokyo, August 17, 1972)

07. Black Night (German Single Edit)

08. Space Truckin (Mexican Single Edit)

09. Smoke On The Water (U.S. Single Edit)



Blu-ray: Steven Wilson Atmos Mix

Highway Star (Live At Festival Hall, Osaka / 16th August 1972 / Steven Wilson 2025 Remix)







https://www.youtube.com/watch?v=ANy5LN9Wufg