Neuigkeiten von DANKO JONES

Nachdem es mit 'What You Need' und 'Everyday Is Saturday Night' ja schon zwei Vorboten aufs neue Album gegeben hat, gibt es jetzt ein paar mehr Infos.



Das Album wird "Leo Rising" heißen und am 21. November 2025 via Perception/Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen. Heute können wir mit dem Cover und der Trackliste dienen.

Frontmann Danko Jones kommentiert:

"Ich mag den Ablauf: aufnehmen, touren, schreiben, wiederholen - das kann ich machen, bis ich tot bin. Das klingt vielleicht langweilig, aber dieser Status ist für eine Band unglaublich schwer zu erreichen. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Außerdem ist es eine Lektion aus dem MOTÖRHEAD-Handbuch - also funktioniert es! "Leo Rising" ist eine weitere Portion kompromissloser Hard Rock: Bass, Drums, Gitarre, Gesang - keine Spielereien. Fenster runter und aufdrehen!"



"Leo Rising" Trackliste:



01 - What You Need

02 - Diamond In The Rough

03 - Everyday Is Saturday Night

04 - I Love It Louder

05 - I'm Going Blind

06 - Hot Fox

07 - It's A Celebration

08 - Pretty Stuff

09 - Gotta Let It go

10 - I Can't Stop

11 - Too Slick For Love



What You Need







https://www.youtube.com/watch?v=mgHtnecVT8o



Everyday Is Saturday Night





https://www.youtube.com/watch?v=mEU4vGg1cXk