Neue Single von PRIDIAN

Die Estländer PRIDIAN haben eine weitere Single veröffentlicht. Der Track 'Out For Blood' ist Nummer Drei, seit der Unterzeichnung 2024 bei Century Media und auch mit einem Video bei Youtube online. Das neue Werk ist auch bei verschiedenen Streaminganbietern online.

Ein Album wurde für das Frühjahr 2025 angekündigt, wobei sich die Band dahingehend mit detaillierteren Informationen noch bedeckt hält.

PRIDIAN - Out For Blood (OFFICIAL VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=0hHXW0HOUdY