CABALLERO mit Debütalbum

Neuer Schwermetall kommt aus Finnland, den CABALLERO veröffentlicht am 21.02.2025 das Debütalbum "Caballero". Die Scheibe ist nach der Demo "Demo 2024" das zweite Lebenszeichen der 2009 gegründeten Heavy-Metal-Band und wird via Gates of Hell Records herausgebracht.

Der Silberling kann bei Bandcamp in verschiedenen physischen, darunter auf 100 Stück limitierten Vinyl, als auch in digitalen Format bestellt werden.

"Caballero"

1 The Moor-Slayer

2 Caballero

3 Sorcery Above the Lake of the Water Dog

4 Lightning Conquest

5 Mortally Wounded, Counting the Galaxies

6 La Noche Triste

7 The Lord of the Day and the Winds