Neuigkeiten von CRADLE OF FILTH

Am 21. März 2025 veröffentlicht CRADLE OF FILTH via Napalm Records das neue Album "The Screaming Of The Valkyries". Mit 'To Live Deliciously' gibt es nach 'Malignant Perfection' einen weiteren Videoclip.



Dani Filth über 'To Live Deliciously':

"Der Song handelt davon, das Leben zu feiern und davon, sich allem hinzugeben, ohne an die Zwänge von Religion, Mode oder Staat gebunden zu sein. Frei von Schuld und Einschränkungen. So, wie es die Natur vorgesehen hat. Man könnte es als einen hedonistischen Lebensstil deuten – und einen positiven, solange er nicht auf Kosten oder zum Leid anderer gelebt wird. Es geht darum, sich einfach am Sein zu erfreuen. Lebendig und frei im Hier und Jetzt."



"The Screaming Of The Valkyries" Trackliste:



1. To Live Deliciously

2. Demagoguery

3. The Trinity Of Shadows

4. Non Omnis Moriar

5. White Hellebore

6. You Are My Nautilus

7. Malignant Perfection

8. Ex Sanguine Draculae

9. When Misery Was A Stranger



To Live Deliciously





https://www.youtube.com/watch?v=RJNz_0XORhA