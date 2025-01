Die belgische Doom/Sludge Metal-Band AMENRA veröffentlicht am 28. März gleich zwei EP's mit den Titeln "De Toorn" und "With Fang And Claw" über Relapse Records. Den Song 'Heden' haben die Jungs nun bereits als Vorab-Single bereitgestellt.

https://www.youtube.com/watch?v=HxgvOgDiZv4