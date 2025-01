CURSE OF CAIN mit neuem Song

Die schwedische Band CURSE OF CAIN hat einen neuen Song aus ihrem kommenden, zweiten Studioalbum veröffentlicht, das im Herbst 2025 bei ROAR erscheinen soll. Weitere Details wurden bislang noch nicht angekündigt, aber wir halten euch auf dem Laufenden.



Einen Videoclip als Vorgeschmack gibt es aber schon: 'Feel The Pain'.



Timekeeper (Gitarre) kommentiert:

" 'Feel The Pain' handelt von den Momenten, die sich bis in die Ewigkeit erstrecken. Jede Sekunde des Leidens trägt die Last der Zeit, aber auch das Versprechen, dass sie vergehen wird."



The Pirate (Bass/Gesang) verrät:

" 'Feel The Pain' ist meine Geschichte – fünf Knieoperationen und viel Leid, verwoben in das Universum von CURSE OF CAIN. Elend hat seinen Nutzen. Der Song ist zutiefst persönlich für mich."



Feel The Pain







https://www.youtube.com/watch?v=I3s-H4GrfhI

Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: curse of cain feel the pain