NINE INCH NAILS: Tourdaten veröffentlicht

Heute hat die Band NINE INCH NAILS die Details zu ihrer neuen Tour veröffentlicht. Die Band um Trent Reznor kommt dabei auch für zwei Konzerte nach Deutschland.

Der Ticketverkauf startet am 29.01.2025.



Die "Peel It Black"-Tour umfasst folgende Daten:

JUNE 15 | DUBLIN, IE

JUNE 17 | MANCHESTER, UK

JUNE 18 | LONDON, UK

JUNE 20 | COLOGNE, DE (Lanxess Arena)

JUNE 21 | DESSEL, BE GRASPOP METAL MEETING

JUNE 24 | MILAN, IT

JUNE 26 | ZURICH, CH

JUNE 27 | VIENNA, AT

JUNE 29 | AMSTERDAM, NL

JULY 01 | BERLIN, DE (Uber Arena)

JULY 03 | GDYNIA, PL-OPEN’ER

JULY 07 | PARIS, FR

JULY 10 | MADRID, ES-MAD COOL FESTIVAL

JULY 12 | OEIRAS, PT-NOS ALIVE

AUGUST 06 | OAKLAND, CA

AUGUST 08 | PORTLAND, OR

AUGUST 10 | VANCOUVER, BC

AUGUST 12 | SEATTLE, WA

AUGUST 14 | SALT LAKE CITY, UT

AUGUST 15 | DENVER, CO

AUGUST 17 | SAINT PAUL, MN

AUGUST 19 | CHICAGO, IL

AUGUST 22 | DETROIT, MI

AUGUST 23 | TORONTO, ON

AUGUST 26 | BALTIMORE, MD

AUGUST 27 | PHILADELPHIA, PA

AUGUST 29 | BOSTON, MA

AUGUST 31 | CLEVELAND, OH

SEPTEMBER 02 | BROOKLYN, NY

SEPTEMBER 05 | RALEIGH, NC

SEPTEMBER 06 | NASHVILLE, TN

SEPTEMBER 09 | DULUTH, GA

SEPTEMBER 10 | TAMPA, FL

SEPTEMBER 12 | HOUSTON, TX

SEPTEMBER 13 | FORT WORTH, TX

SEPTEMBER 16 | PHOENIX, AZ

SEPTEMBER 18 | LOS ANGELES, CA

