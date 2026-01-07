Neue Single von NEFASTIS
07.01.2026 | 23:00
Von der italienischen Death-Metal-Band NEFASTIS ist die neue, digitale Single 'Shadow Spell' erschienen, eine Vorabauskopplung vom neuen Album "Shadows At The Light Of Dawn", das für den 6. März angekündigt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=Yxonu0RIApA
