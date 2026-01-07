Bremer Neujahrskonzert mit Metal-Underground

"New Years' Metal Bash" - auf diesen wohlklingenden Namen hört der musikalische Jahresauftakt in der Zollkantine in Bremen.

Der Konzertabend widmet sich dem norddeutschen melodischen Metal-Nachwuchs und bringt am Samstag, den 17.01.2026 ab 20 Uhr gleich drei Bands auf die Bretter in der Bremer Überseestadt. Für 12 Euro im VVK und 15 Euro an der AK bekommt ihr ANCIENT CURSE, CRYSTAL STEEL und BOUNTY KILL auf die Ohren und zu Gesicht.

Tickets gibt's vorab online zu erwerben - oder eben an der Abendkasse.

Weitere Infos erhaltet ihr außerdem bei Facebook.