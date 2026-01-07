ALTER BRIDGE spielt Asse aus
Am 9. Januar 2026 erscheint über Napalm Records mit "Alter Bridge" das achte Studioalbum von ALTER BRIDGE. Mit 'Playing Aces' gibt es ein weiteres Musik-Video.
Myles Kennedy über 'Playing Aces':
"Der Titel 'Playing Aces' knüpft an die Glücksspielanalogie an, bei der man alles riskiert, unabhängig davon, wie oft man im Leben schon gescheitert ist. Es ist ein letzter verzweifelter Versuch, sich durchzusetzen."
Playing Aces
https://www.youtube.com/watch?v=LKPGXoHVbMY
Pünktlich zum Release begibt sich ALTER BRIDGE auf große "What Lies Within-Tour". Die 31 Shows umfassende Europatour beginnt am 15. Januar 2026 in Deutschland und endet am 5. März 2026 in Nottingham (UK). Mit dabei: DAUGHTRY und SEVENDUST.
Alle Infos und VIP-Packages findet ihr hier.
Die Tourdaten:
15.01.2026 (DE) Hamburg, Sporthalle
17.01.2026 (NO) Oslo, Sentrum Scene
18.01.2026 (NO) Oslo, Sentrum Scene
20.01.2026 (SE) Stockholm, Annexet
22.01.2026 (FI) Helsinki, Ice Hall Black Box
24.01.2026 (DK) Kopenhagen, KB Hallen
25.01.2026 (DE) Berlin, Columbiahalle
27.01.2026 (PL) Gliwice, Prezero Arena Gliwice
28.01.2026 (HU) Budapest, Barba Negra
30.01.2026 (AT) Wien, Gasometer
31.01.2026 (HR) Zagreb, Bocarski Dom
02.02.2026 (IT) Rom, Atlantico
03.02.2026 (IT) Bergamo, ChorusLive Arena
05.02.2026 (CH) Zürich, The Hall
06.02.2026 (FR) Lyon, Halle Tony Garnier
08.02.2026 (ES) Barcelona, Razzmatazz 1
10.02.2026 (PT) Lissabon, Sagres Campo Pequeno
12.02.2026 (ES) Madrid, Palacio Vistalegre
13.02.2026 (FR) Bordeaux, Arkea Arena
15.02.2026 (LU) Luxembourg, Rockhal
17.02.2026 (DE) Oberhausen, Turbinenhalle
18.02.2026 (FR) Paris, Zenith
20.02.2026 (DE) München, Zenith
22.02.2026 (NL) Amsterdam, Ziggo Dome
23.02.2026 (BE) Brüssel, Ancienne Belgique
25.02.2026 (UK) Newcastle, Utilita Arena
26.02.2026 (UK) Manchester, AO Arena
28.02.2026 (IR) Dublin, 3Arena
02.03.2026 (UK) Glasgow, OVO Hydro
04.03.2026 (UK) London, The O2
05.03.2026 (UK) Nottingham, Motorpoint Arena
