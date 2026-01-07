FINNTROLL bedauert Ausfall von Bandmitglied

Die Folk-Metaller von FINNTROLL haben via Social Media bekannt gegeben, dass Frontmann Vreth nicht wie geplant die kommenden Shows, aus gesundheitlichen Gründen, begleiten wird.



Als Ersatz springt der Norweger Kistelach ein, sodass alle Termine stattfinden werden.



Vreth dazu:



"Ich muss leider mitteilen, dass ich diesmal nicht an den finnischen Shows und der Heidenfest-Tour teilnehmen werde. Ich leide unter stressbedingtem Schlafmangel und werde diese Shows aussetzen. Früher nannten mich die Leute den beschäftigtsten Mann im Metal Ich glaube, das hat mich jetzt eingeholt."









Quelle: FINNTROLL Facebook