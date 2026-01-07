DISTANT mit neuem Video
07.01.2026 | 16:18
Das Deathcore-Gespann DISTANT, aus Rotterdam, hat via Century Media eine neue Single veröffentlicht. 'Nothing Left To Hate' wurde ein Clib bei YouTube spendiert und ist ab sofort online.
https://www.youtube.com/watch?v=4U-cKUpPkQ0
Außerdem geht es auf Tour
DISTANT - Nothing Left To Hate (OFFICIAL VIDEO)
- Quelle:
- Century Media Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- distant nothing left to hate
