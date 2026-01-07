ELBRIOT FESTIVAL in Hamburg

Nach WACKEN zieht ein Teil der Meute traditionell weiter nach Hamburg und rockt auf dem ELBRIOT FESTIVAL einfach weiter. Ok, vielleicht werden die Tage dazwischen auch genutzt, um den Schlamm aus Klamotten und Haaren zu waschen, aber auf jeden Fall gibt es am 8. August am Grossmarkt in der Hansestadt wieder heftig auf die Ohren.

Während das Line-Up in den letzten Jahren recht divers die Freunde gitarrenlastiger Musik bediente, wirkt es dieses Jahr deutlich zielgerichteter. Mit POWERWOLF, SAVATAGE, THY ART IS MURDER, DANKO JONES und ORDEN OGAN wurden bereits ein paar echte Schwergewichte verpflichtet.

Im Rahmenprogramm gibt es wie immer auch Warm Up Shows und eine Afterparty, sowie in diesem Jahr erstmalig die Beer Garden Stage mit MAMBO KURT.

Tickets für das ELBRIOT gibt es hier.